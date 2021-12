Niinistö: aasta vahetub pingelisimas olukorras üle aastakümnete, aga NATO uks on Soome eest endiselt valla

„Telefonikõne parim külg oli võib-olla see, et mõlemad osapooled kinnitasid, vähemalt avaldustes, valmisolekut diplomaatiliseks edasiliikumiseks,” kommenteeris Niinistö Soome rahvusringhäälingu tänahommikuses raadiosaates „Ykkösaamu”.

Teatatakse, et Putin hoitatas telefonikõnes Bidenit, et uute sanktsioonide kehtestamine oleks suur viga.

„Minu arvates on see Soome seisukohalt väga selge olukord. Ja ma ei usu üldse, et läbirääkimistel USA või NATO-ga läheks läbi mingi liikmelisuse välistamine,” ütles Niinistö. „See otsus on loomulikult päris meie oma kätes. Seal ei ole mingeid liikumisruumi piiranguid.”