Prantsusmaa läbisõidukeeld ähvardas pühadeks koju sõitnud EL-is elavad britid kodumaale vangi jätta

Prantsusmaa peatas koroonapiirangute kehtivuse selles osas, kui selgus, et brittidel on raskusi oma elukohariikidesse jõudmisega, vahendab BBC News.

Eurotunnel , mis oli varem kliente raskuste eest hoiatanud, teatas, et on otsusega rahul.

Arvati, et nende erandite hulka kuulub ka Prantsusmaa läbimine, et jõuda elukohta teistes Euroopa Liidu riikides. Kolmapäeval teatasid aga nii laevafirma P&O kui ka Eurotunnel, et Prantsusmaa valitsus on kehtestanud uued reeglid, mis tähendavad, et britid ei tohi enam maanteed mööda Prantsusmaad läbida, et jõuda oma elukohariiki Euroopa Liidus, kui neil ei ole Prantsusmaa elamisluba.