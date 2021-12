Biden hoiatas Putinit karmide majandussanktsioonide eest, Putin vastas, et need oleksid suur viga

„Vene poolelt anti ammendav vastus Joseph Bideni poolt taas mainitud variandile kehtestada „ulatuslikud sanktsioonid” Venemaa vastu olukorra eskalatsiooni korral Ukraina ümber. Muu hulgas öeldi, et see oleks tõsine viga, mis tegelikkuses ähvardaks Vene- Ameerika suhteid täieliku katkemisega,” teatas Kreml.

Kreml teatas veel, et USA lähtub sellest, et tuumasõda alustada ei tohi ja seda võita ei ole võimalik.

„On väga tähtis, et president Biden rõhutas vestluse käigus mitu korda, et tuumasõda ei tohi alustada ja samuti ei saa seda võita. Ameeriklased lähtuvad sellest, mõistes, et USA-l ja Venemaal on koondatud kõige suuremad tuumapotentsiaalid maailmas,” ütles Ušakov ajakirjanikele.