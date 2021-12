“See ei ole laiaulatuslik leevendus, peale kellaaja muutuse kõik teised piirangud kehtivad samamoodi,” ütles minister Tanel Kiik ning pani kõigile südamele, et jätkuvalt tuleks järgida kõiki ettevaatusabinõusid, et nakatumisest hoiduda. “Et veenduda enda nakkusohutuses oleks mõistlik teha üritusele minnes kiirtest. Seda saaks meist igaüks kerge vaevaga teha ning see aitaks, et kogu see pühadeperiood ei viiks veelgi rohkem üles niigi kasvavat viiruse levikut.”