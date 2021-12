Kohus: koroonapiirangud on vajalikud ja õiguspärased, kes vaktsineerida ei taha, peab neid taluma

Tegemist ei ole kohtu hinnangul diskrimineerimisega, sest suurema nakatumispotentsiaali pärast tulebki vaktsineerimata isikuid kohelda erinevalt vaktsineeritud isikutest. Riik peab tarvitusele võtma meetmeid sotsiaalsete kontaktide vähendamiseks ja vaktsineerituse taseme tõstmiseks ühiskonnas ning kehtestatud piirangud aitavad seda eesmärki täita. Kohus leidis ka, et piirangud ei ole ülemäära karmid, vaid valitsus on leidnud mõistliku tasakaalu ühiskonnaelu lahti hoidmise ja viiruse leviku piiramise vahel ning selleks on vaktsineeritud isikute sooduskohtlemine. „Kohtu sõnum ühiskonnale on lihtne ja selge ning kooskõlas sellega, mida teadusnõukoda on juba pikemat aega öelnud – ainus õige tee edasi on vaktsineerituse suurendamine ühiskonnas,“ selgitasid valitsust kohtus esindanud Ellex Raidla advokaadid Ants Nõmper ja Kairi Kilgi.