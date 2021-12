"Saaremaal on viimase seire järgi immuunsus 86 protsenti elanikest, riskigruppi kuuluvatest inimestest üle 80 protsendi. See ongi karjaimmuunsus," ütles Laane siiski lisades, et tema teada ei ole tulemas uuringuid, mis karjaimmuunsuse olemasolu Saaremaal ka kinnitaks. Samas on viroloog Irja Lutsar rõhutanud, et karjaimmuunsuse võimalikkuses on üleüldse hakatud kahtlema.