KUULA | Kas Kreml tahab Ukrainas sõda või on see kõik lihtsalt kodupublikule suunatud vaatemäng?

Indrek Lepik nimetas mõistetavaks osa Ida-Euroopa poliitikute kartusi, et USA-Vene kõnelused võivad hakata kulgema üle Euroopa riikide peade. „Arvan, et see on olnud selline ennetav reaktsioon, et seda tõepoolest ei juhtuks,” ütles Lepik. „Vaatame kasvõi seda, et jaanuaris toimub üle kahe ja poole aasta esimene NATO-Vene nõukogu. Selles formaadis pole nii ammu läbi räägitud eelkõige seetõttu, et Venemaa ei taha Ukrainat arutada kontekstis, kus lisaks ameeriklastele on kohal ülejäänud alliansi liikmed. Ameeriklased on päris hästi hakkama saanud sellega, et liitlased on tagasi pardale toodud. Aga kui vaadata läbirääkimiste sisu, siis on raske uskuda, et Venemaa nõudmiste üle saaks mingil moel arutada, need paistavad küll olevat koostatud selliselt, et need tulebki tagasi lükata.”