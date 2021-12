Venemaal Jakutskis pures hulkuvate koerte kari surnuks kohaliku ülikooli õppejõu

Jakutski linnapea Jevgeni Grigorjev nimetas naise surma tragöödiaks. Ta teatas, et linna selles ringkonnas, kus rünnak toimus, kehtestatakse eriolukord ja valmisolekutaset kõrgendatakse kogu Jakutskis. Grigorjev lubas paisata kõik jõud hulkuvate koerte püüdmisele.

Grigorjev lisas, et Jakutski võimud töötavad loomadega vastutustundliku ümberkäimise seaduse raames. See seadus võeti vastu 2018. aastal ja keelas hulkuvate koerte püüdmise eesmärgiga nad magama panna. Grigorjevi sõnul on pärast selle seaduse jõustumist kasvanud nii hulkuvate koerte kui ka nende inimeste vastaste rünnakute arv.