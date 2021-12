Mänguasjad, mis panevad laste silmad särama

Lauamängud, nagu Monopoly, Dixit, Catan, Alias jt, on jätkuvalt populaarsed. Lisaks nendele hästi tuntud mängudele lisandub igal aastal uusi. Mängude valik on lausa niivõrd suur, et mõnikord tundub, et sellel on keeruline silma peal hoida. Aina populaarsemaks on muutunud ka pikka aega turul olnud mängude täiustamine, näiteks võib leida erinevaid variante Monopolyst ja Aliasest. Samuti luuakse lisakomplekte, mida saab põhimängu juurde soetada ja sellega mänguelamust täiustada. Võta aega ja uuri välja, millised on just need lauamängud, mis sinu lapsel silmad särama panevad.