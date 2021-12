Biden ja Putin vestlevad täna taas telefoni teel Vene poole soovil

Telefonivestluseks tegi ettepaneku Putin, teatas USA administratsiooni esindaja, ja Biden võttis selle vastu, sest „usub, et mis puudutab Venemaad, ei asenda riigijuhtide vahelist otsedialoogi miski”.

Horne lisas, et Bideni administratsioon suhtleb jätkuvalt laialdaselt Euroopa liitlaste ja partneritega, konsulteerib ja koordineerib ühist lähenemist vastuseks Venemaa vägede koondamisele Ukraina piirile. Biden on Horne’i sõnul rääkinud riigijuhtidega üle Euroopa ning administratsiooni ametnikud on suhelnud mitmepoolselt NATO, Euroopa Liidu ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga (OSCE). Samuti on Horne’i sõnul konsulteeritud osapooltega, sealhulgas idatiiva riikidega kahepoolselt ja Bukaresti Üheksa formaadis ning Ukrainaga.

Bukaresti Üheksasse kuuluvad Poola, Rumeenia, Tšehhi, Eesti, Ungari, Bulgaaria, Läti, Leedu ja Slovakkia.

Biden kavatseb ette vaadata eesseisvatele kahepoolsetele läbirääkimistele Venemaaga, mis peaksid toimuma 10. jaanauril, teatas ametnik, ning arutada ka NATO-Venemaa ja OSCE kohtumisi 12. ja 13. jaanuaril. Tihe konsulteerimine USA liitlaste ja partneritega on olnud „algusest peale administratsiooni prioriteet”, teatas ametnik, lisades, et Biden rõhutab seda ka Putinile.

USA administratsiooni kõrge ametnik ütles eile ajakirjanikele, et USA ja tema liitlased on pühendunud sisulisele diplomaatiale Venemaaga. Tema sõnul ollakse valmis ka vastama karmide ja koordineeritud sanktsioonidega, kui Venemaa jätkab edasise sissetungiga Ukrainasse.

Ametniku sõnul on USA teinud plaane ka NATO jõudude tugevdamiseks Ida-Euroopas, kui Venemaa Ukrainat ründab, ning on valmis andma Ukrainale edasist abi, et aidata riigil end vajaduse korral kaitsta.

Ametnik märkis, et USA ei ole veel näinud Venemaa poolt mingit katset pingeid leevendada.