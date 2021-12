Ghislaine Maxwell mõisteti süüdi Jeffrey Epsteinile tüdrukute seksuaalseks kuritarvitamiseks ettesöötmises

Maxwelli kaitsemeeskond teatas, et töötab juba apellatsiooni kallal. „Me usume kindlalt, et Ghislaine on süütu,” ütles advokaat Bobbi Sternheim ajakirjanikele.

„Ma olen nii kergentatud ja tänulik, et vandekohus teadvustas tema kiskjaliku käitumise mustrit,” ütles üks Maxwelli vastu tunnistusi andnud naistest, Annie Farmer. „Ma loodan, et see otsus toob lohutust kõigile neile, kes seda vajavad, ja näitab, et keegi ei ole seadusest kõrgemal.”