WHO hoiatab: omikron ja delta toovad nakatumiste tsunami

Teadusuuringud viitavad, et omikron, millest on saanud mitmetes riikides kiiresti dominante tüvi, põhjustab vähem rasket haigestumist kui deltavariant, ent on oluliselt nakkavam. Teadaolevalt on just see nakatumiste kiire kasvu taga. Prantsusmaa terviseminister Olivier Veran tunnistas kolmapäeval ajakirjanikele, et omikroni puhul ei saa enam rääkida nakatumiste lainest, sest tegemist on “hiidlainega”.