Jaan paljastab, kuidas kaotas kiiresti ja lihtsalt 15 kg. Tahad kaalust alla võtta nagu Jaan?

Loe artiklist täpsemalt, et teada saada, kuidas Jaan seda tegi.

Jaan, mis on muutunud pärast selle efektiivse programmi kasutama hakkamist?

Loomulikult on parim see, et kaal hakkas langema juba esimesel nädalal. Peale selle oli mul üha rohkem energiat. Minu vööümbermõõt vähenes iga päevaga ja varsti hakkasin nägema ka oma lihaseid.

Kokkuvõttes olen kaotanud just seda meetodit kasutades 15 kilogrammi ja ma ei kavatsegi peatuda, sest pikaaegne unistus sixpack’ist on juba käegakatsutav! Olen pidanud kogu oma garderoobi välja vahetama! Endise XL-suuruse asemel kannan nüüd M-suuruses riideid ja lõpuks ometi saan kanda mulle meeldivaid rõivaid. Tunnen ennast nüüd tõelise mehena (naerab).

Milline oli sinu suurim viga enne MonacoFit.com-i kasutamist?

Alates 16. eluaastast olen pidevalt käinud jõusaalis raskustega treenimas. Olen tegelikult alati suhteliselt sportlik olnud, kuid mulle on meeldinud rasvased toidud. Enne MonacoFit.com-i programmi kasutamist arvasin, et saan kaalu langetada ainult ennast näljutades. Mul ei olnud õrna aimugi, kuidas korralikult toituda. Nüüd mõistan, et heas vormis olemise puhul on kõige olulisemaks toidu kvaliteet ja üldine menüü, mitte sport.

Kuidas erineb see programm teistest toitumiskavadest?

Suurim erinevus peitub individuaalses lähenemises ja tervislikus toitumiskavas, mis annab sulle kiired tulemused. Loomulikult ei saa mainimata jätta ka tõsiasja, et erinevalt teistest programmidest saan ma endiselt nautida maitsvaid toite.

Pärast MonacoFit.com-i programmi kasutama hakkamist olin ma ausalt öeldes hämmingus, kui läbimõeldud ja lihtsasti järgitava programmiga on tegu. Kohanesin kiiresti ja minu keha hakkas tööle justkui kellavärk, sest teadsin, mida ja kuna ma võin süüa. Kõik oli puust ja punaselt ette tehtud ning pidin seda lihtsalt järgima. Mugav protsess ja kiired tulemused andsid mulle kinnitust, et MonacoFit.com on õige programm soovitud tulemuste saavutamiseks

Mida soovitad inimestele, kes soovivad kaalu langetada, kuid ei suuda alustada?