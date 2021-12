Toomas Hendrik Ilves talle pikalt pinnuks silmas olnud Soome kõrgete riigitegelaste kohta: enam ma keelt hammaste taga ei hoia

Ekspresidendi säutsust saab järeldada, et ta peab silmas vähemalt kolme inimest: Soome endist riigipead Tarja Haloneni, endist peaministrit Paavo Lipponeni ning endist välisministrit Erkki Tuomioja. Just viimasega seoses algas Twitteri-lõim, millele on arutelu teravuse tõttu ka hoiatav märgis lisatud.

Tuomioja nimelt tõrjus oma blogis süüdistusi sellest, justkui oleks ta teinud koostööd Ida-Saksa luureagentuuriga Stasi. Ta eitas, et tema nimi on leitav nn Tiitineni nimekirjast. Stasi poolt Soome kaitsepolitseile 1990. aastal üle antud loend nendega ühenduses olnud 18 nimega on tänaseni salajane.

Tuomioja pakkus välja kihlveo: 10 000 tuhat eurot kõigile, kes väidavad, et tema nimi on nimekirjas juhul, kui see peaks tõeks osutuma. Ümber lükkamise korral peaks teine pool sama summa Tuomiojale maksma.

"Maksan sellele klounile 10 000 eurot, kui ta tõestab oma süüdistust (NB! Ta tegi selle ametisoleva Soome välisministrina!), justkui toona ametis olnud Eesti president (Ilves ise – toim) on olnud CIA agent," säutsus Ilves.

"Kogu oma 25 aastat kestnud teenistuse jooksul hammustasin alati keelde, kui mõni Soome riigitegelane jälle grotesksel viisil käitus," lisas ekspresident. Ta jätkas: "Näiteks kuidas eestlased olla psühholoogiliselt traumeeritud, kuidas mina olin CIA agent või kuidas Eesti "pole päris riik". Neid kolme väidet on omistatud vastavalt Halonenile, Tuomiojale ja Lipponenile, kuigi sugugi mitte kõigi kohta pole võimalik täpset tsitaati leida.