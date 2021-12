Moldova endisele Vene-meelsele presidendile esitati kahtlustus elektri varastamises

Dodon ütles ajakirjanikele, et talle näidati ülekuulamisel dokumente, millega ta oli väidetavalt seotud 2008. aastal, kui oli majandusminister, vahendab Interfax.

„Ma ütlesin, et see ei puuduta mind. Olen valmis juurdlusega ka edaspidi koostööd tegema. Kuhugi põgeneda ei kavatse. Kahju, et mõned meediakanalid korraldavad šõud nimega „Dodon põgeneb riigist!”,” rääkis Dodon.