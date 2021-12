Bolt suurejoonelisest jõulupeost: kõiki riiklikke koroonareegleid järgiti

Eesti Ekspress kajastas täna sahinate rubriigis, et üritus peeti 16. detsembril Tallinna Sadama uues kruiisiterminalis ning see kestis varahommikuni. Kohal viibinute sõnul ei nõutud maske, distantsi hoidmist ega mitmeid muid koroonavastaseid abinõusid.

Bolti kõneisik Kristiin Jets rääkis, et peol osalenud inimesed ja teenindav personal olid kohustatud enne üritust tegema koroonaviiruse antigeeni testi, mis oli läbi viidud meditsiinilise personali poolt. "Osalema olid lubatud negatiivse testiga inimesed. Üritust planeerides arvestasime, et väga suur enamus Bolti töötajatest on COVID-19 vastu vaktsineeritud või viiruse läbi põdenud," märkis ta.