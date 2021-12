Moskva linnakohus otsustas likvideerida ka Memoriali õiguskaitsekeskuse

Prokurör ütles, et Memoriali õiguskaitsekeskuse finantstegevus on läbipaistmatu ega peegelda täielikult andmeid sissetulekute ja väljaminekute kohta. Prokuröri sõnul on organisatsioon varjanud välisfinantseeringu saamist ega ole täitnud seaduse nõuet märkida oma materjalidel, et tegemist on välisagendiga, ning eksperdid on avastanud selle materjalidest ekstremismi ja terrorismi heakskiitimise tunnuseid. Prokuratuuri hinnangul demonstreerib Memorial pidevalt põlgust Venemaa konstitutsiooni ja seaduste suhtes ning rikub kodanike õigusi ja õigust informatsioonile ligipääsule, vahendab Interfax.