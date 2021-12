VIDEO ja BLOGI | 55% eilsetest proovidest sisaldasid omikroni. Uus tüvi on muutunud domineerivaks

Hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule sõnul on 35 uut koroonapatsienti haiglates suur ja murettekitav number. Õnneks on haigestumine meditsiinitöötajate seas praegu väike. "Omikroni tõttu on põhjust eeldada, et see number saab kasvama," ütles Sule.