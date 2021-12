Repinski ootamatu karjäärialane väljakutse jõudis avalikkuseni pea kuu aega tagasi. Ta hakkas aktiivselt Bolti vahendusel kundesid vedama. Vahepeal on ta noomida saanud ka erakonna seest. Fraktsiooni juht Jaanus Karilaid rääkis eile EPLile, et juhul kui Repinski töövõime ei taastu, peaks too mandaadist loobuma.

Järgmiste riigikogu valimisteni on veidi enam kui 14 kuud. "Ma plaanin kaks ametit ühildada," kinnitab Repinski täna Delfile.