2021 ei olnudki nii halb aasta — miljonieurone annetus, vaalade beebibuum, malaariavaktsiin ja teised head uudised laiast maailmast

3. Võimalik, et tulevikus ei olegi meil vaja enam metsasid maha võtta, sest veebruaris tegid MIT’i teadlased toreda avastuse — laboris on võimalik taimerakkudest “puitu” kasvatada.

4. Eelmist head uudist toetab ka märtsikuu teadusajakirjas The Lancet ilmunud uurimus eluea ja elukeskkonna suhtest, mille järgi roheluses (metsade ja parkide ääres) elavatel inimestel on 8-12% väiksem risk enneaegseks surmaks kui neil, kes on elanud suurema osa elust linnas, eemal rohelusest. Rohealad toetavad uurimuse järgi nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Nii, et tagasi loodusesse!

6. Uus HIV-i vaktsiin näitas lootustandvaid tulemusi ning läbis inimkatsete esimese faasi, kus 97% katsealustest tekkisid viiruse vastu antikehad. Pikaajalised katsed jätkuvad ning võib loota, et juba peaegi on maailmas olemas tõhus ja ohutu HIV-i vaktsiin.

8. Vaalade beebibuum! Põhja Atlandi põhjavaal on maailma üks ohustatuimaid liike ning nende arvukus on pidevas langustrendis. Sel aastal üllatasid vaalad aga suurima beebibuumiga alates 2015. aastast. Miks see on oluline? Teadlased on avastanud, et vaalad aitavad tasakaalustada kliima soojenemist ning suudavad akumuleerida üüratuid koguseid CO2-te.