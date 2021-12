Head Eesti inimesed täitsid ligi 2000 lapse kingisoovid

Viimased 12 aastat on Maxima aidanud heade inimeste abiga viia jõulurõõmu tuhandete perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi poolt ellu kutsutud heategevuslik Inglipuu kingikampaania on selle aja jooksul täitnud ligikaudu 20 000 lapse salajase jõulusoovi. Selgi aastal kogus Maxima koostöös erinevate omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ning Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku arvukad jõulusoovid.

Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, kes esindab kolme ja enama lapsega perekondi kõikjal Eestis, on Maxima selle kampaania raames juba pikalt koostööd teinud. Kõrvuti kohalike omavalitsuste abiga kogutud laste soovidega oli kingisaajate hulgas ka 500 lasterikkast perest pärit last. Kolmandat aastat kampaanias kaasa löönud Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kaudu said sel aastal jõulukingi 72 last.

„Olen Maxima korraldatud kampaania kaudu väga tänulik nendele inimestele, kes olid nii inimlikud ja südamlikud, et jaksasid teha kingitusi ka meie klientide lastele. See oli päris suur arv kingitusi, mida koguti. Meie klientide lastele see on nagu jõuluime, kui iga laps saabki jõuludeks just soovitud kingi,“ lausus Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor Kersti Põldemaa.