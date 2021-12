Uurimine lõpetati: Tartus kortermajas plahvatuse korraldanud mees tahtis endalt elu võtta

Kriminaalmenetlus lõpetati, sest võimalik kahtlustatav sai plahvatuse tagajärjel surma. Uurimise käigus selgus, et korteris olnud mees soovis endalt elu võtta.

12. augustil sai häirekeskus teate, et Jaama tänaval kortermajas on ühe korteri ukse taga tugev gaasi lõhn ja korteris on joobes mees, kes ust ei ava. Võimalikule gaasilekkele reageerisid päästjad, politsei ja kiirabi. Korteri välisuks oli lukus, mistõttu sisenes üks päästjatest korteris oleva mehe päästmiseks akna kaudu korterisse, avas teistele operatiivtöötajatele korteri välisukse ja jõudis kõndida elutuppa, kus lamas voodis 46-aastane Aavo. Enne kui päästja jõudis rõduukseni, toimus plahvatus, milles said raskelt vigastada mitmed sündmuskohal töötanud operatiivtöötajad ja 46-aastane Aavo, kes hiljem haiglas vigastuste tõttu suri. Uurimise käigus selgus, et korteris olnud mees ühendas gaasitoru tahtlikult lahti, sest soovis endalt elu võtta.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul võib uurimisest järeldada, et korteris olnud mees tekitas plahvatuse teadlikult. "Politsei kuulas üle mitmeid inimesi, kelle seas oli nii sündmuskohal töötanud operatiivtöötajaid kui ka plahvatust või selle järgset tegevust pealt näinuid. Samuti tehti lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis, millest selgus, et plahvatus sai alguse toast, kus selle toimumise hetkel olid nii päästja kui ka mees. Samuti kinnitas ekspert, et õhus oleva gaasi süttimiseks pidi seal toas tekkima säde või lahtine leek, seega ei saa välistada ka tulemasina või tuletiku leeki," ütles Kaldoja.

Ekspertiisi tulemused välistavad plahvatuse põhjusena gaasiseadme, küttesüsteemi ja elektrisüsteemi rikke. Kogutud tõendite põhjal ei ole võimalik tõsikindlalt väita, et korteris olnud mees süütas gaasi tahtlikult, kuid seda ei saa ka välistada. Kuna kahtlustatav on surnud, ei olnud seda võimalik enam põhjalikumalt kontrollida.