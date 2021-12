USA-s ja mitmes Euroopa riigis löödi koroonaviirusega nakatumise rekordeid

USA haiguste ennetamise ja kontrolli keskuste ( CDC ) teatel lisandus esmaspäeval üle 440 000 uue nakatunu. Tõsi, ametnikud tunnistasid, et osaliselt võib selle põhjus olla viivitus juhtumitest teatamisega jõulupühade tõttu, vahendab BBC News.

Prantsusmaal püstitati aga „Euroopa rekord” uute juhtumite osas ööpäevas. Eile registreeriti 179 807 uut nakatumist. Tervishoiuminister Olivier Véran hoiatas aga juba varem, et kõik viitab sellele, et Prantsusmaal võib olla jaanuari alguses 250 000 uut juhtumit päevas.

Kahe nädala nakatumisnäitaja poolest 100 000 elaniku kohta tõusis aga maailmas esikohale Taani, kus see on nüüd 1612. Uusi juhtumeid registreeriti seal 16 164.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) eile avaldatud andmete järgi kasvas koroonaviiruse kõigi tüvedega nakatumine Euroopas nädalal enne 26. detsembrit 57% ja Ameerika regioonis 30%.

Prantsusmaa haiglate liit teatas, et kõige keerulisemad nädalad on alles ees.

Peaminister Jean Castex tegi varem sel nädalal teatavaks uued piirangud. Jaanuari algusest on vähemalt kolm päeva nädalas kohustuslik töötada kodus, kui see võimalik on.