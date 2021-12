Oleviste kirikus jagatakse täna hädalistele toidupakke

"Oodatud on kõik, kes tunnevad, et neil on toiduabi tarvis. Tavapäraselt tulevad meile pühaderõõmu otsima mitmed sajad inimesed, kuid piirangute tõttu saame lubada kirikus vaid 50%-list täituvust, mistõttu tuleks pooled meie tavapärastest külalistest välja külma kätte jätta. Seda me aga lubada ei saa. Kõigil ei ole ka koroonapasse ning seetõttu piirdume sel aastal ainult toidujagamisega," ütles Oleviste kiriku vanempastor Siim Teekel.

Teekeli sõnul on suur rõõm näha, et inimesed hoolivad üksteisest ja aitavad hea meelega õlga alla panna ühiskonna kitsaskohtades. "Praeguse energiahindade ja üldise hinnatõusu taustal on oluline, et ka kirik oleks kohaks, kuhu inimene võib abi järele pöörduda. Igal ajastul on tarvis vabatahtlikke inimesi, kes astuvad nõrgemate nimel enda mugavustsoonist välja ja leiavad aega ligimese jaoks. Seda aastaringselt, mitte ainult jõulupühadel," rääkis vanempastor.