Tallinn lubab lähipäevil tänavad lumest puhtaks saada

Jätkuvalt on probleemiks Tallinna kõnniteed, mis on kohati läbimatud, vahendab ERR .

Küsimuse peale, kas linn ka nendega midagi ette võtta kavatseb, vastas kommunaalameti juhataja, et ka kõnniteede lumi tõugatakse lõpuks sõiduteele. "Ja sealt veetakse ta ära, ükskõik kes selle puhtaks on teinud," sõnas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Ain Valdmann.

Tallinna kesklinna ja vanalinna lumi veetakse linnahalli kõrvale. Linnahalli taga asubki Tallinna suurim lume ladustamise plats. Sel talvel on sinna viidud juba 50 000 kuupmeetrit lund. Tallinnas on eri linnaosade peale kokku kuus lume ladustamise kohta.

Talv on alles ees ja kui mõelda, et lumekoristuse rekord on olnud 650 000 kuupmeetrit talve peale, siis see töö ei lõppe veel nii pea. Viimane lumehang Tallinna Linnahalli taga sulab väidetavalt alles jaanipäeva paiku.