Aastavahetus koputab uksele! Kuigi enamikus linnades ametlikku ilutulestikku ei korraldata, siis siin-seal saab valgusmängu siiski näha

Tartu linnavalitsus andis detsembri tulles teada, et jätab selgi aastal aastavahetuse ilutulestiku ära. "Hetkeline epidemioloogiline olukord on meie silmis piisavalt muret tekitav, et vältida aastavahetusel kesklinna kanti suurema rahvamassi kokkukutsumist," ütles Tartu abilinnapea Mihkel Lees (Reformierakond).