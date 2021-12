“Tõepoolest tundub, et NATO-Vene Nõukogul õnnestub jaanuari keskpaigas koguneda. Muidugi kuulame me seal ära Venemaa mõtted ja mured, kuid võite olla kindel – me esitame ühiselt liitlastega sellel kohtumisel ka oma mured Euroopa julgeoleku pärast, sealhulgas Krimmi ebaseadusliku annekteerimise," ütles välisminister Liimets.