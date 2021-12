Pühapäeval leiti Raplast 37aastase naise surnukeha

Ruus lisas, et naist üritati elustada, kuid paraku see tulemust ei andnud. Naist ei olnud kadunuks kuulutatud. "Surnukehal ei olnud väliseid vägivallale viitavaid tunnuseid ning politseil ei ole alust tema surmas kahtlustada kuritegu," ütles Ruus lisades, et naise surma põhjuse selgitab kohtuarstlik lahang.