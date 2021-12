Nooremate laste vaktsineerimine kulgeb Eestis visalt, ärgituskampaaniat ei plaanita

Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise kommunikatsioonijuht Kadri Hansalu ütles täna Delfile, et huvi lapsi vaktsineerida on olemas ja vaktsineerijad tellivad vaktsiine pidevalt juurde.

"Arvestada tuleb ka sellega, et tegemist on haigusperioodiga ning vaktsineeritakse ainult terveid lapsi," märkis Hansalu. "Lisaks soovivad perearstid lapsi vaktsineerimiseks kokku koguda, et vältida vaktsiini raisku minemist – vaktsiin on 10-doosilistes viaalides, mis säilivad avatuna 12 tundi."