VIDEO | Riia Maxima poodides leiti banaanikastidest ligi 170 kilo kokaiini

Läti politsei teatas, et 23. detsembril pöördusid korrakaitsjate poole Maxima kaubandusketi turvateenistuse esindajad, kes teatasid, et kahes Maxima poes Riias leiti banaanikastidest pakid valge pulbriga, vahendab Läti Delfi.

„Me võime kinnitada, et kahes poes leiti kaubakastidest teadmata päritolu pakid, millest turvateenistus teatas vastavalt protseduurireeglitele vastutavatele riikliku julgeoleku asutustele. Praeguseks on alustatud juurdlust, mille käigus teeme aktiivset koostööd ja edastame oma valduses oleva informatsiooni asjaolude kiiremaks väljaselgitamiseks. Ettevõte on andnud ja annab jätkuvalt kogu vajaliku toetuse ja informatsiooni korrakaitseasutustele asja edasiseks uurimiseks,” ütles Maxima esindaja Jānis Besers.

On kindlaks tehtud, et konkreetne banaanipartii toodi Lätti Lõuna-Ameerikast. On kindlaks tehtud ja kontrollitud kõiki ettevõtteid, mis on sellest partiist banaane saanud. Kõik ettevõtted teevad politseiga aktiivset koostööd. Juurdlus jätkub.