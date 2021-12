Ligi 330 000 inimest pole kasutanud võimalust tõhustusdoos saada

Vaktsineerimise kommunikatsioonijuht Kadri Hansalu rääkis Delfile, et tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 276 647 inimest, täisealiste hõlmatus lisa- või tõhustusdoosiga on 25,7 protsenti ja üle 60-aastaste vanusegrupis 43,3 protsenti.

Ligi 280 000 inimest on märkimisväärne hulk, ent reaalselt on tõhustusdoosid kättesaadavad enam kui kaks korda suuremale arvule inimestele. Hansalu täpsustas, et võimalust pole hommikuse seisuga kasutanud 328 000 inimest. Siit on tema sõnutsi välja võetud need, kes koroona läbi põdenud, neile reeglina veel tõhustusdoose ei tehta.

Hansalu rääkis, et tõhustusdooside vastu on huvi viimastel nädalatel selgelt kasvanud. "Pühade tõttu tehti eelmisel nädalal küll tõhustusdoose arvuliselt vähem kui sellele eelnenud nädalal – enamik vaktsineerijaid pühade ajal ei töötanud –, aga alanud nädala algus näitab jälle suurenenud huvi," lausus ta. "Haigekassa on palunud vaktsineerijatel lisada vaktsineerimise võimekust ehk lisada aegu juurde. Seda ka jooksvalt tehakse. Ehk kui inimene ei leia kohe digiloost endale sobivat aega, siis võiks näiteks järgmisel päeval uuesti vaadata."

Tõhustusdoosi saab teha siis, kui vaktsineerimiskuurist on möödas Pfizer/BioNTechi, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul vähemalt kolm kuud ning Jansseni vaktsiini puhul kaks kuud.

Tõhustusdoosiks saab valida Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty või Moderna vaktsiini Spikevax sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on tehtud esmane vaktsineerimiskuur.