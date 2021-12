Moskvas kukkus aknast välja ja hukkus tuntud marurahvuslane. Sel hetkel oli ta ihualasti

Telegrami kanal 112 teatas, et hukkunu oli narkojoobes ja veidi enne juhtunut kuulsid naabrid korterist karjeid. TASS-i andmetel leiti Prosvirnini juurest gaasiballoon ja nuga.

RIA Novosti teatas Prosvirnini sõbrale ja kolleegile Svjatoslav Pavlovile viidates, et mingit hüvastijätukirja Prosvirnin maha ei jätnud, kuigi internetis levitati tema väidetavat läkitust.

„Mingit surmaeelset kirja ei olnud, see on feik. See ei ole tema käekiri, seda enam ei leitud mingeid surmaeelseid kirju kohapealt,” ütles Pavlov.