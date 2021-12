Mis sai EKRE meeleavalduse plaanist? Põlluaas: kui valitsus midagi ei tee, peab rahvas endast märku andma

"Jah, me arutasime, et sellise meeleavalduse peaks korraldama, aga praegu on kõik veel lahtine, sealhulgas kuupäev," ütles Põlluaas. Ta lisas: "Olukord läheb aina hullemaks ja valitsus ei paku energiahinna alandamiseks mingeid lahendusi. See väljendub ka kõigis muudes hindades, ka inflatsiooni kasvus."

Põlluaas ütles 14. detsembril riigikogus, et võrgutasude alandamine on ainus asi, mida valitsus on õigesti teinud, kuid see ei ole piisav. "Elekter ei ole luksuskaup, elekter on inimõigus. Vaja on peatada osalus või lahkuda süsihappegaasi kvoodisüsteemist. Nord Pool on manipulatsioon," ütles ta.