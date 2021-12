VIDEO | LA politsei avaldas kaadrid tulistamisest: teismeline tüdruk suri proovikabiinis oma ema käte vahel

Los Angelese politseijaoskonna poolt avaldatud kehakaamera videotest on näha hetked, mil ohvitserid poodi sisenevad ning leiavad maas lebava verise ohvri. Kahtlusalust nähes avas üks politseinikest aga tule, tehes kolm lasku. Üks kuulidest tabas aga samal ajal oma emaga proovikabiinis olnud 14-aastast Valentina Orellana-Peraltat. Kahtlusaluse pihta suunatud kuul läbis riietusruumi seina ning tabas noort tüdrukut rindkeresse.

Politseikapten Stacy Spell sõnas, et juurdlus on alles algjärgus ning surmavad lasud tulistanud ohvitser on töölt kõrvaldatud ning saadetud puhkusele.