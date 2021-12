Venemaa ülemkohus otsustas „Nõukogude Liidust vale pildi loova” repressioone uuriva organisatsiooni Memorial likvideerida

„Kohus otsustas: Vene Föderatsiooni peaprokuröri hagiavaldus rahuldada, likvideerida rahvusvaheline ühiskondlik organisatsioon rahvusvaheline ajaloolis-hariduslik, heategevuslik ja õiguskaitseühendus Memorial ja selle regionaalosakonnad ja muud struktuursed organisatsioonid,” teatas kohtunik Anna Nazarova, vahendab Interfax.

Memoriali juhatuse esimees Jan Ratšinski ütles, et organisatsioon esitab apellatsioonikaebuse. Ta lisas, et Memoriali tegevust täielikult lõpetada on võimatu, sest organisatsioonil on struktuure, mis ei ole juriidilised isikud.

„Alguses kaevame me selle edasi kodumaa kohtutesse. Loodan, et lõppkokkuvõttes tuleb otsus meie kasuks,” ütles Ratšinski. „Kui on vaja, pöördume Euroopa inimõiguste kohtusse, aga see on juba kauge perspektiiv. Alguses see apellatsioon, kassatsioon, pöördumine konstitutsioonikohtusse on samuti täiesti võimalik.”

Kohtuhoone juures meelt avaldanud inimesed võtsid otsuse vastu hüüetega „Häbi!”. Kohal on ka politsei ja pealtnägijate sõnul on mõned inimesed vahistatud plakatite lahtirullimise katsete eest.

„On selge, et Memorial loob 20. sajandi poliitiliste repressioonide teemal spekuleerides Nõukogude Liidust vale pildi kui terroristlikust riigist, peseb puhtaks ja rehabiliteerib natsikurjategijaid, kelle kätel on Nõukogude kodanike veri,” lausus peaprokuratuuri esindaja Žafjarov kohtuistungil.

„Miks oleme nüüd meie, võitjate järeltulijad, sunnitud jälgima kodumaa reetjate ja natside käsilaste rehabiliteerimist? (...) Ilmselt sellepärast, et keegi maksab selle eest. Ja see on selle pöörase rahulolematuse tõeline põhjus, mille pärast Memorial välisagendi staatuse tõttu risti ette lööb,” jätkas prokurör.

Žafjarov teatas, et viimastel aastatel ei ole Memorial kordagi pöördunud peaprokuratuuri poole palvega kedagi repressioonide ohvriks tunnistada. Žafjarovi sõnul loodi Memorial ajaloolise tõe igavikustamiseks, aga viimasel ajal on organisatsioon keskendunud selle moonutamisele, eeskätt Suure Isamaasõja mälestuse moonutamisele.