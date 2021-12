Venemaa peaprokuratuur: repressioone uuriv organisatsioon Memorial loob Nõukogude Liidust vale pildi

„Miks oleme nüüd meie, võitjate järeltulijad, sunnitud jälgima kodumaa reetjate ja natside käsilaste rehabiliteerimist? (...) Ilmselt sellepärast, et keegi maksab selle eest. Ja see on selle pöörase rahulolematuse tõeline põhjus, mille pärast Memorial välisagendi staatuse tõttu risti ette lööb,” jätkas prokurör.

Pidades silmas nimetatud motiive, on riigil täielik alus oletada, et Memoriali toime pandud rikkumisi, mis on seotud oma välisagendi staatuse märkimata jätmisega, võib hinnata seaduse jämedaks rikkumiseks, teatas Žafjarov.

Sellest, et Memoriali repressioonide ohvrite nimekirjades on "kolm juute tapnud natside käsilast”, rääkis 9. detsembril Venemaa president Vladimir Putin, kes märkis, et Memorial peaks järgima oma humanismiideaale ja mitte kandma repressioonide ohvrite nimekirja isikuid, kes on osalenud mõrvades. Memorialist vastati sellele, et nimekirjas on üle kolme miljoni nime ja on võimalikud vead, mis parandatakse, ning kolme natside käsilase nimed blokeeriti juba kolm kuud tagasi.