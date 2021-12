Moskva: läbirääkimistel USA-ga tuleb keskenduda meie ettepanekutele

Agentuurid Reuters ja AFP teatasid varem Valge Maja esindajale viidates, et USA ja Venemaa julgeolekuläbirääkimised toimuvad 10. jaanuaril, Venemaa ja NATO konsultatsioonid 12. jaanuaril ja 13. jaanuarile on määratud Moskva ja OSCE esindajate kohtumine. USA ametnik ütles AFP vahendusel, et arutatakse „relvastuskontrolli ja Ukrainat”.