Ettevõte ja keskkond ühes ökosüsteemis

Tänapäeval on vastutus oma elukeskkonna eest muutunud nii erasfääri kui ka iga kaasaegse ettevõtte äri lahutamatuks osaks. Kuigi traditsioonilised tööstusvaldkonnad tajusid paljusid jätkusuutlikkuse aspekte esialgu proovikividena, on rohelisema arengu suund sellel teel liikujate elu lahutamatu osa. Üks selline ettevõte on ehituslahenduste ja -materjalide kontsern TN International , millel on 56 tehast seitsmes riigis. „Jätkusuutlik majandamine saab alguse ettevõtte kultuurist,“ leiab TN Internationali Baltikumi regiooni juht Guntars Arājs. „Esiteks loovad seda töötajad ise ja ka meie ettevõtte meeskond ühiselt. Laiemas kontekstis tähendab jätkusuutlikkus ressursitõhusust, säästlikku suhtumist keskkonda ja ettevõtte võimet üha enam ringmajandusse integreeruda.“

Iga kord, kui plaanitakse uue toote turule toomist, hindavad TN Internationali ettevõtted tootmisprotsessi ja toote võimalikku keskkonnamõju. „Valime alati kõige säästlikumad, kaasaegsemad ja keskkonnasõbralikumad tootmisseadmed,“ selgitab Guntars Arājs. „ TN International on tehnoloogiliselt kõrgel tasemel ettevõte ja iga meie järgmine tootmisressurss on sel hetkel turul saadaolevatest kõige kaasaegsem. Nii suudame toota efektiivselt ja tagada parima tootekvaliteedi, ning eeldame, et meie toode on kooskõlas mitte ainult praeguste, vaid ka tulevaste turusuundadega.“