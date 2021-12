Valge Maja: USA ja Venemaa julgeolekuläbirääkimised toimuvad 10. jaanuaril

Ukraina lähedale vägesid koondanud Venemaa on esitanud rea nõudmisi, mille üle ta tahab läbi rääkida. Muu hulgas nõuab Venemaa, et NATO enam itta ei laieneks ning lõpetaks sõjalise tegevuse Ida-Euroopas ja Ukrainas.

„Kui me istume maha, et rääkida, saab Venemaa oma mured lauale panna ja ka meie paneme lauale oma mured Venemaa tegevuse üle,” ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõukogu anonüümseks jäänud kõneisik eile. „On valdkondi, kus me saame edasi liikuda, ja valdkondi, kus me jääme eri meelt. Selline diplomaatia ongi.”