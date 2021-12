Spordiklubid avalikus kirjas: Kaja Kallas ja Tanel Kiik, kui olete vastutuse võtnud, siis vastutage

Pöördumise alguses meenutatakse peaministrile, et samasisuline kiri saadeti talle ka 11. novembril, millele pole seni keegi vastanud. "Eesti fitness- ja spordiklubide kannatus on katkenud: kogu sektor on nurka surutud, võlgades, oleme sunnitud töötajaid koondama ja spordiklubisid sulgema. Me vajame kohe riigi abi. Minimaalne vajalik toetus kõigile Eesti klubidele kokku on 30 miljonit eurot," teatasid klubid.

"Oleme olnud sunnitud spordiklubisid sulgema ning koondama oma eriala tipus olevaid inimesi. Iga päev on kriitilise tähtsusega. Selles valus ei ole süüdi turg, vaid valitsuse halvad valikud ja tegevusetus," lisatakse pöördumises.

Fitness- ja spordiklubide kinnitusel on peaminister avalikult ja korduvalt lubanud kohtuda ettevõtjatega, kelle tegevust valitsus otseselt piirab, kuid ei ole selleks aega ja võimalust leidnud. "Te ei ole pidanud meid otsesuhtluse vääriliseks. Olete pööranud tähelepanu oma kõrgele empaatiavõimele, kinnitanud, et saate kohe aru, kui kellegi on halb ja reageerite. Miks te ei ole reageerinud? Milline on teie empaatiavõime tegelikult," küsitakse avalikus kirjas.

Selle kohaselt pole ei peaminister isiklikult ega valitsus mingil viisil probleemidele tähelepanu pööranud. "Oleme toetusteta, ilma igasuguse tagasisideta ja riigipoolse kriisiplaanita. Kaua selline olukord peab kestma," küsivad klubid.

Nad kritiseerisid ka valitsuse liikmete väidet, et teenindussektoris pole piiranguid. "Selline väide on konkreetne valetamine ja pea liiva alla peitmine – piirangutest tulenev ca 40%-line käibelangus on fakt, mida ei saa ignoreerida," kinnitasid spordiklubid.

Edasisi teid on nende sõnul kaks: kas piirangute lõpetamine koos toetustega või õiglased toetused, mis võimaldavad piirangutega tegutsedes ellu jääda.