Päev liikluses: roolist tabati 21 alkoholi tarvitanud juhti

Täna varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed peamiselt soolaniisked või sõidujälgede vahel kergelt soolalumesegused, kõrvalmaanteed aga lumised. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel ning teedel on paiguti härmatisest või jäitest tingituna libedamaid lõike. Lääne-, Rapla- ja Viljandimaal piirab kohati nähtavust udu.