GRAAFIK | Aasta koroonavaktsineerimise algusest: esimeste süstide tempo on raugemas

Kui esimesed 191 Eesti inimest said koroonasüstid õlga 27. detsembril 2020, siis kõigile täiskasvanutele mõeldud suurvaktsineerimine algas 17. mail. Kes reageerisid varakult, said esimese doosi enne jaanipäeva või veidi pärast seda.

Jaanipühadest edasi vaadates on graafikul näha, et esimeste süstide tempo tõuseb taas ning püsib vahemikus 15 000 kuni 27 000 doosi nädalas kuni septembri alguseni. "Juuli lõpus ja augustis hakkas selgeks saama, et sügisel ikkagi tuleb uus viirus," ütles täna viimast korda kogunenud teadusnõukoja liige ja psühholoog Andero Uusberg selgituseks.