Purjuspäi avarii põhjustanud mupo osakonnajuhataja pani ameti maha

"Võin käsi südamel öelda, et ma pole kunagi varem midagi sellist teinud, ma väga kahetsen seda ning olen juhtunust siiani šokis," rääkis Uudeväli. Ta märkis siis, et ei tahaks oma ametikohalt lahkuda. "Olen tunnustatud töötaja, kelle õlul on praegu väga palju, mu ametnikud hindavad mind ja ma ise küll ei tahaks – ütlen ausalt – ametist lahkuda," rääkis ta, märkides samas, et lõplik otsus tema seisukohast ei sõltu.