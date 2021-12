Vähiravifond kutsub toetama 24-aastaselt rinnavähi diagnoosi saanud Heiket

See, et rinnavähk võiks tabada nii noort naist, oli uskumatu isegi arstide jaoks.

“Eks mul see kahtlus oli juba varem, sest rind hakkas valutama ja seal ma tundsin kohe, et midagi on pahasti,” ütles Heike ja lisas, et kuna ta oli tol hetkel nii noor, kui esimene kahtluseussike nii-öelda tekkis, siis ei võetud teda väga tõsiselt. “Saadeti erinevatele teistele uuringutele ja siis see rind kuidagi jäi nagu hooleta, aga lõpuks kaheksa kuuga eskaleerus nii suureks asi, et sõbranna otsustas, et nii enam ei saa ja viis mind ise arsti juurde.”

Heike sai diagnoosi juba samal päeval: kolmanda astme rinnavähk. Diagnoosile järgnes kohe kuus kuud keemiaravi, rinnaeemaldus ja kiiritusravi. Pärast seda kestis viis aastat ka hormoonravi. Vaatamata sellele kõigele ta vähist lahti ei saanud. “Päris terveks ei olegi nad mind kunagi nii-öelda tunnistanud,” sõnas ta.

Kaks aastat reisis Heike mööda maailma, käis küll iga poole aasta tagant kontrollis, kuid tundis ennast siiski täiesti tervena. “Elasin oma muretut elu, Eestis oli soe suvi, aga kui ma ühel päeval selle kõne sain, siis ma ei tahtnud endale tunnistada, et ma olin haige,” ütles ta ja lisas, et kui arst ütles, et tal on metastaasid, siis ta isegi ei teadnud, mis need on.

Metastaasid ehk kasvaja kaugsiirded olid jõudnud maksa, luudesse ja kopsu. Keemiaravi jätkus, kuid tänavu maikuus näitasid uuringud, et haigus on maksas siiski tugevalt edasi arenenud. Olukord halvenes kiiresti ja Heike enesetunne muutus päev-päevalt hullemaks.