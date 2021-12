Marko Mihkelson (Reformierakond) selgitas, et kuna NATO ning välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes ka EL on konsensuslikult otsuseid langetavad organisatsioonid, pole Venemaal lootust oma nõudmistele positiivset vastust saada.

"Need nõudmised on esitatud viisil, mille puhul Moskva saab suurepäraselt aru, et NATO konsensust nende osas mingil viisil ei leia. On spekuleeritud selle üle, kas Venemaa eesmärk võikski olla eitava vastuse saamine," ütles riigikogulane.