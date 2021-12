Poola president vetostas vastuolulise meediaseaduse

Esmaspäeval teatas Poola president Andrzej Duda, et vetostab vastuolulise seaduse, mis oleks piiranud välismaist osalust Poola meediaettevõtete üle. Siiski ei välistanud president võimalust, et ta tulevikus sarnase seaduse heaks kiidaks.

„Ma usun, et üldine piirang meediaettevõtete aktsiate omamiseks on väliskapitali arvestades mõistlik. Ma olen arvamusel, et selline piirang peaks Poolas jõustuma, kuid tulevikus," sõnas president.

„Eelnõu ning selle lisad hõlmavad ettevõtteid, mis on juba meediaturul. On ka küsimus meediapluralismist ning sõnavabadusest. Oma otsust tehes kaalusin ka neid elemente tõsiselt," lisas riigipea.

Sisuliselt oleks uue seaduse sihtmärgiks vaid üks telekanal - TVN24, mis on USA meediakontserni Discovery Inc omanduses. TVN24 on ainus üleriiklik meediakanal Poolas, millest üle poole on välismaalaste kontroll all.