„Peamine on see, nagu ütles president, et ei oleks venitamist, et ei mässitaks meie ettepanekuid lõpututesse aruteludesse, mille poolest Lääs kuulus on ja millega ta oskab tegeleda, vaid et kõigil neil diplomaatilistel jõupingutustel oleks tulemus. Sealjuures tulemus mingi teatud ajavahemiku jooksul, me ei esita mingeid ultimaatumeid, aga [ei taha] lõpmatuid läbirääkimisi, mille käigus Lääs hakkab jälle midagi kahemõttelist lubama ja pärast kindlasti petab,” ütles Lavrov, vahendab Interfax.

„Sellega seoses on USA loomulikult meie peamine läbirääkija. Ja just USA-ga hakkame me tegema põhilist läbirääkimistööd, mis toimub kohe pärast uusaastapühade lõppemist,” lisas Lavrov.