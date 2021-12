Hüpoteeklaenu abil krundi soetamine ja maja ehitamine

Kui valik langes uuele majale, kuid sul puudub krunt, siis kõigepealt tuleks see soetada. Küsimus on, kas krundi ostmiseks on võimalik samuti laenu saada? Kinnisvaralaen on hea võimalus, millega saad soetada ka krundi. Saadava laenu suurus sõltub sellest, kas laen võetakse olemasoleva kinnisvara tagatisel või mitte. Kui jah, siis võib laenusumma suurem olla.

Kui krunt on olemas, on järgmine valik, kas osta sinna valmis tehasemaja või hakata projekti järgi nullist ehitama. Tehasemaja puhul saab üldjuhul kiiremini sisse kolida, aga ka projekti järgi ehitades võib maja üsna kiiresti valmida – olenevalt võimalustest töid teha. Arvestada tuleb, et hüpoteeklaenu saamine maja ehituse puhul on etapiviisiline, kogu laenuraha korraga ei maksta, v.a juhul, kui on tegemist lisatagatisega. Laenuandjaga kokkuleppel jagatakse maja ehitus kuni viieks etapiks, üldjuhul aga neljaks: vundament, välisseinad, kinnine majakarp ja valmis maja. Pärast igat etappi hinnatakse kinnisvara väärtus uuesti ja vastavalt sellele saab järgmise laenuosa.