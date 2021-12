Taanis lisandus ööpäevaga ligi 15 000 uut koroonajuhtumit. Minister süüdistab Facebooki gruppi vaktsineerimise sabotaažis

Grupi nimega Digital Civil Ulydighed (Digitaalne Kodanikuallumatus) liikmed broneerivad nimelt meelega vaktsineerimis- ja testiaegu ning ei ilmu siis kohale. See on Heunicke sõnul „puhas sabotaaž”.

„See on Taani elanikkonna ja kõigi meie tervishoiusüsteemi töötajate mõnitamine, kes näevad iga päev ja öö vaeva, et meid selle tervishoiukriisi järjekordsest lainest läbi viia,” kirjutas Heunicke.

See on väidetavalt protest „hiiglasliku sundvaktsineerimiskatse” vastu.

Højmark Bæk hoiatas aga, et valebroneeringud on alles algus. Lähiajal hakatakse tema sõnul saatma ministeeriumidesse suures koguses taotlusi dokumentide saamiseks.

„See on relv. See on rahva relv. Me oleme konfliktis, aga ma ei kavatse lihtsalt füüsiliselt võidelda ja see on halb lahendus, sest alati saavad haiget valed inimesed,” ütles Højmark Bæk.