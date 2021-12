FOTO | Tallinna-Pärnu maanteel paiskus libedaga kraavi liinibuss

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri pressiesindaja Britta Sepp ütles Delfile, et õnnetus juhtus kella 9 ajal hommikul Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 35. kilomeetril Metsanurga küla lähedal.

Transpordiamet hoiatas täna hommikul, et riigi põhi- ja tugimaanteed üle Eesti on valdavalt jäised ja lumised ning mitmel pool sajab lund veel juurde. Õhutemperatuur on saartel 0..-5, mandril -5..-10, kohati -12 kraadi.